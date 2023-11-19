أمطار غزيرة تضرب مدن دمياط.. والأجهزة تعلن حالة الطواريء بكافة المرافق الخدمية

شهدت محافظة دمياط، موجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار الغزيرة، مصحوبة ببرق ورعد، اليوم، وذلك بعد أن تعرضت المحافظة لموجة من الطقس المتقلب خلال الأيام الماضية،خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، و دمياط الجديدة اذ اشارت مني الحسيني محررة صحفية

وتعرضت المحافظة، صباح اليوم، إلى موجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار الغزيرة، في عدة مناطق داخل المحافظة، وذلك خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، ودمياط الجديدة وهم المدن الساحلية ، وقد شهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة تسببت في تعطل حركة المرور في دمياط حيث تأثرت حركة الصيد بمدينة عزبة البرج بحالة الطقس اليوم، إضافة إلى تأثر مدن كفر سعد وفارسكور والزرقا واكثر من 50 قرية نتيجة نوات الأمطار. الغزيرة المتواصلة لاكثر من ساعة ونصف كما انتظمت رحلات الصيد داخل بوغاز مدينة عزبة البرج وسط ترقب لحالة الطقس، لتستمر رحلات الصيد بشكل طبيعي داخل محافظة دمياط حتي الآن.



وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تطبيق حالة الطوارئ لحين الانتهاء من نوات الأمطار المحتملة، إضافة إلى عقد غرفة عمليات مركزية لمتابعة الموقف بشكل دوري. كما أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط أرقام تلقي الشكاوى أبرزها الخط الساخن 114 لاستقبال شكاوى المواطنين حال حدوث أية طوارئ، فضلا عن نشر إرشادات هامة للمواطنين بشأن السير بشوارع المدينة أثناء المطر، والتي تضمنت عدم ملامسة أعمدة الإنارة إضافة إلى عدم السير بجوار اللافتات الإعلانية أو الاحتماء أسفل العقارات القديمة.



ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع حالة الطوارئ في كافة المرافق الخدمية بالمحافظة .. ونزول سيارات شفط المياه الخاصة بشركة المياه والوحدات المحلية إلى الشوارع.



من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة استعدت جيدًا لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، موضحة أن هناك خطة عمل تم وضعها لكافة القطاعات للتعامل مع أي طوارئ تنتج بسبب تغييرات حالة الطقس، وأن هناك غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولا بأول، فضلا عن تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها.وتم رفع حالة الاستعدادات القصوى في الوحدات المحلية للمراكز والقرى والمدن في محافظة دمياط، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتنفيذ حملات لكسح ورفع مياه الأمطار في شوارع دمياط

وفي سياق متصل قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنشر معداتها بميادين المحافظة العامة والشوارع الرئيسية للتعامل الفورى مع تراكمات مياه الأمطار، إضافة إلى تكثيف حملات صيانة أعمدة الإنارة ومتابعة اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع دمياط.

وعلى جانب آخر شددت إدارة مرور دمياط على اهمية الالتزام بالسرعة المقررة أثناء القيادة خاصة بطريق رأس البر، إضافة إلى تكثيف حملاتها لتحقيق السيولة المرورية بشوارع المحافظة.



وعلى صعيد آخر شهد ميناء دمياط انتظام العمل على مدار اليوم بصورة طبيعية دون تأثر بحالة الكثير داخل المحافظة، وقد شهد ميناء دمياط تداول السفن والحاويات بصورة طبيعية والتي بلغت اليوم 35 سفينة داخل الميناء.

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