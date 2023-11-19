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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل محاكمة معتز مطر وآخرين في "تمويل الإرهاب"

محكمة جنايات أمن
محكمة جنايات أمن الدولة العليا

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة حمزة زوبع و معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين في اتهامهم بتمويل الإرهاب لجلسة 1 يناير المقبل لاستكمال المرافعة.

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 تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفي.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية. 

كما امرت بإلقاء القبض على 7 متهمين من وحبسهم على ذمة القضية وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

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