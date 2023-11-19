الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يعتقل 70 فلسطينيًا من الضفة وإجمالي المعتقلين منذ 7 أكتوبر الماضي 2920

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ الليلة الماضية وحتى اليوم الأحد 70 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة، بينهم ثلاث سيدات وصحفيان. 

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وأفاد نادي الأسير وهيئة شئون الأسرى في بيان مشترك- بأن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم بلاطة في نابلس، وفي مخيم "جنين"، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات طوباس، رام الله، الخليل، طولكرم، والقدس، وقلقيلية. 

وأكدت الهيئتان أنه رافق حملة الاعتقال، عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم وصلت حد التهديد بإطلاق النار، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في المنازل، إضافة إلى اعتقال مواطنين كرهائن للضغط على أفراد من العائلة لتسليم أنفسهم.

وداخل الخط الأخضر، اعتقل الاحتلال 4 طالبات جامعيات وشاب بشبهة "التحريض على الإرهاب" من مناطق الناصرة ويافة الناصرة وإكسال والعزيز. 

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، نحو (2920)، علما بأن المعتقلين من كل الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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