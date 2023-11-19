الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

هنا الزاهد بشخصيتين على شاشات السينما قريبًا

النجمة هنا الزاهد
النجمة هنا الزاهد

تصدر اسم النجمة الشابة هنا الزاهد، صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة بعد ما أعلنت انفصالها من النجم أحمد فهمي، ومن هنا تستعرض بوابة الوفد الالكترونية، أبرز أعمالها خلال الفترة المقبلة.

بالاورانج .. شاهد هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا
 النجمة هنا الزاهد

إذ تواصل هنا الزاهد تواصل تصوير فيلمها "فاصيل من اللحظات اللذيدة" مع النجم هشام ماجد والذي تم استئنافه هذا الأسبوع بعد فترة من التوقف، العمل من تأليف شريف ناجيب ،وإخراج أحمد الجندي، ومن بطولة هشام ماجد ، هنا الزاهد ، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، والطفل جان رامز، وعدد كبير من النجوم،،وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يجسد النجم هشام ماجد شخصية مهندس معماري ومتزوج من هنا الزاهد، ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن يحدث مفاجأه تغير حياتهما وتقلبها من التعاسة إلي حياة السعادة والراهية الشديدة.

بعد تصدرها تريند «جوجل».. تعرف على أحدث أعمال هنا الزاهد وفيلها الجديد
 النجمة هنا الزاهد

كما تشارك النجمة هنا الزاهد في بطولة الجزء الثاني من بطولة فيلم "قصة حب" مع النجم أحمد حاتم" العمل من تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن ، وذلك بعد أربع سنوات من عرض الجزء الأول ، الذي طرح عام 2019، العمل كان من بطولة النجم أحمد حاتم، حنان سليمان، هنا الزاهد، ياسر طوبجي، علا رشدي، قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي،وإخراج عثمان أبو لبن.

بعد إنفصالها عن أحمد فهمي.. هنا الزاهد تتصدر تريند إكس
 النجمة هنا الزاهد

 إذ تدور قصة الجزء الأول من فليم قصة حب" حول مهندس يدعي يوسف، الذي يحاول شقيقة أن يدفعه للزواج ،واثناء ذلك يتعرض لحادث يفقد فيه بصره، ، وبالصدفة يتعرف على فتاة تسمي جميلة" التي تهتم به وترعاه فيما بعد، وتتعلق وتحبه حب حقيقي، لكن يتعرضا لاخيار صعب 

 وعلى نفس السياق يعرض حالياً للنجمة هنا الزاهد فيلم "مسترأكس"  على شاشات السينما ، العمل من بطولة النجم أحمد فهمي، وهنا الزاهد ، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، وظهرالنجمل أكرم حسني كضيف شرف ، عمرو يوسف، ريم مصطفي، مي عمر، مصطفي خاطر، صبري فواز، وبيج رامي ، وأخرون، العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم، وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

هنا الزاهد: لست كوميديانة... و"الواد سيد الشحات" أجبرني على تقليد الفنانين | اندبندنت عربية
 النجمة هنا الزاهد

مواد متعلقة

نجوم خارج نطارق الماراثون الرمضاني 2024 (تفاصيل )

انفصال وغياب.. أزمات تعيشها ياسمين عبد العزيز (تفاصيل)

سلوي عثمان في قائمة أبطال حق عرب لـ أحمد العوضي

ريهام عبد الغفور خارج سباق الماراثون الرمضاني 2024 (تفاصيل)

سلوى عثمان تروي تفاصيل آخر أيام والدها الراحل

علي ربيع يحب آية سماحة.. والسر "ع الماشي"

مين قتل نادية لـ آسر ياسين خارج نطاق العرض (تفاصيل)

عمرو سلامة يهدي "شماريخ" لروح مصطفي درويش
الجريدة الورقية