هنا الزاهد بشخصيتين على شاشات السينما قريبًا

تصدر اسم النجمة الشابة هنا الزاهد، صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة بعد ما أعلنت انفصالها من النجم أحمد فهمي، ومن هنا تستعرض بوابة الوفد الالكترونية، أبرز أعمالها خلال الفترة المقبلة.

النجمة هنا الزاهد

إذ تواصل هنا الزاهد تواصل تصوير فيلمها "فاصيل من اللحظات اللذيدة" مع النجم هشام ماجد والذي تم استئنافه هذا الأسبوع بعد فترة من التوقف، العمل من تأليف شريف ناجيب ،وإخراج أحمد الجندي، ومن بطولة هشام ماجد ، هنا الزاهد ، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، والطفل جان رامز، وعدد كبير من النجوم،،وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يجسد النجم هشام ماجد شخصية مهندس معماري ومتزوج من هنا الزاهد، ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن يحدث مفاجأه تغير حياتهما وتقلبها من التعاسة إلي حياة السعادة والراهية الشديدة.

النجمة هنا الزاهد

كما تشارك النجمة هنا الزاهد في بطولة الجزء الثاني من بطولة فيلم "قصة حب" مع النجم أحمد حاتم" العمل من تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن ، وذلك بعد أربع سنوات من عرض الجزء الأول ، الذي طرح عام 2019، العمل كان من بطولة النجم أحمد حاتم، حنان سليمان، هنا الزاهد، ياسر طوبجي، علا رشدي، قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي،وإخراج عثمان أبو لبن.

النجمة هنا الزاهد

إذ تدور قصة الجزء الأول من فليم قصة حب" حول مهندس يدعي يوسف، الذي يحاول شقيقة أن يدفعه للزواج ،واثناء ذلك يتعرض لحادث يفقد فيه بصره، ، وبالصدفة يتعرف على فتاة تسمي جميلة" التي تهتم به وترعاه فيما بعد، وتتعلق وتحبه حب حقيقي، لكن يتعرضا لاخيار صعب

وعلى نفس السياق يعرض حالياً للنجمة هنا الزاهد فيلم "مسترأكس" على شاشات السينما ، العمل من بطولة النجم أحمد فهمي، وهنا الزاهد ، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، وظهرالنجمل أكرم حسني كضيف شرف ، عمرو يوسف، ريم مصطفي، مي عمر، مصطفي خاطر، صبري فواز، وبيج رامي ، وأخرون، العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم، وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.