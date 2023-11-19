ضبط 13 ألف عبوة سجائر مهربة

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر من القبض على (عامل) حال قيادته تروسيكل "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزته (4 كراتين سجائر بإجمالي 2400 علبة مختلفة الأنواع بدون فواتير).

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط (سائق) حال استقلاله سيارة ملاكى وبحوزته (عدد 11250 علبة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع "مُهربة جمركياً").

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة

كافة الأنشطة الإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.