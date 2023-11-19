خبير: معبر رفح رئة سكان غزة الوحيدة أثناء العدوان الإسرائيلي

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن معبر رفح تحول إلى الرئة الوحيدة التي يتنفس منها سكان غزة، في ظل العدوان من قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي يدخل اليوم الـ44.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الجهود المصرية على كل المستويات الرسمية والشعبية تعكس دور مصر الدائم والمستمر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ولتخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة، حيث استطاعت مصر أن تنقل معاناة الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، وتكسب تعاطف الدول الغربية، ومع مرور الوقت اكتشف العالم المأساة التى يعيشها الشعب الفلسطيني وبدأت النظرة تتغير.

وأوضح أن هذا يعكس رسالة مصر تجاه الفلسطينيين وانحياز مصر للإنسانية والمفهوم الإنساني، فمصر لديها سياسة رشيدة ومحايدة، في ظل ازدواجية المعايير الغربية والفشل الغربي في اختبار غزة، وكانت مصر تشعر بمعاناة الأطفال، وتبذل كل الجهود والاتصالات والمساعي من أجل إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

اليوم الـ44 للعدوان على غزة:

لم تتوقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني المحاصر في اليوم الـ44 من الحرب، فبعدما أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع العملية البرية شمالاً، نفّذت قواته، اليوم الأحد، قصفًا مكثّفًا على مناطق مختلفة من القطاع، لا سيما في الشمال، رافقه إطلاق قنابل ضوئية.

في حين أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدّثة لليوم السابع على التوالي، بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وانهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال.

وأشارت إلى أن 26 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي أو نقص الوقود، وتعمل المستشفيات التسعة المتبقية بشكل جزئي، موضحة أنه من بين 24 مستشفى لديها القدرة على استقبال المرضى الداخليين في الشمال، هناك مستشفى واحد وهو الأهلي العربي "المعمداني" في غزة يعمل حاليًا ويستقبل المرضى في ظل صعوبات كبيرة.

كما تم إغلاق وإخلاء 18 مستشفى منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع، بما في ذلك 3 مستشفيات في الأيام الثلاثة الماضية هي النصر والرنتيسي والقدس.