ندوة توعوية عن الإسعافات الأولية بمركز شباب القرعان بجرجا

نفذ مركز شباب القرعان التابع لإدارة شباب جرجا جنوب محافظة سوهاج ندوة توعوية عن الإسعافات الأولية ضمن الخطة الداخلية للمركز وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .



ويهدف مشروع الندوة إلى توعية الأعضاء بأهمية القيام بالإسعافات الأولية في حالات إصابة احد الأشخاص او تعرضه لكسر أو حرق أو نزيف او إغماء أو إختناق .



واشار الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج إلى أهمية رفع الوعي العلاجي والاستخدام الصحيح للإسعافات الأولية لحظة وقوع الإصابات لما لها من دور فعال في سرعة العلاج وانقاذ المصابين .



وفي سياق متصل شهد مركز شباب العوامر قبلي التابع لإدارة شباب جرجا بسوهاج تنفيذ مسابقات رياضية ترويحية للشباب والطلائع والنشء المترددين على المركز بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وضمن الخطة الداخلية للمركز .



ويهدف مشروع المسابقات الترفيهية والترويحية إلى ممارسة الرياضة وتنشيط الجسم والعقل وإلى رفع اللياقة البدنية للأعضاء والتنافس بينهم وفي نهاية اليوم تم توزيع جوائز نقدية للفائزين من جانب مشرف النشاط الرياضي بالمركز.



وأوضح يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أهمية الممارسة المستمرة للرياضة داخل الهيئات الرياضية والشبابية وجذب أكبر عدد من فئات المجتمع وتوثيق الأنشطة المنفذة مباشرة وتنفيذ أنشطة الهيئة بكل دقة.