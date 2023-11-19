منطقة سوهاج الأزهرية تعلن فتح باب التقدم لشغل وظيفة شيخ معهد برديس

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، عن حاجتها لشغل وظيفة «شيخ معهد بنين برديس الثانوي» بإدارة البلينا جنوب محافظة سوهاج، اعتبارًا من الأحد الموافق 19/11/2023م ولمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.





ومن جانبه قال الدكتور أحمد حمادي أن شروط شغل الوظيفة كما يلي:

1. الحصول على مؤهل عال تربوي أزهري، أو مؤهل عال أزهري مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.

2. أن يكون على درجة معلم أول (أ) على الأقل، ويسمح للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة الأزهرية في التقدم لوظيفة شيخ معهد ابتدائي.

3. ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

4. ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

5. أن يكون على رأس العمل.

5. أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء





وأضاف "حمادي"، أن الأوراق المطلوبة هي: (طلب مستوفٍ للبيانات – صورة من خطاب اجتياز الكادر – صورة من بطاقة الرقم القومي – بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها – صورة من مباشرة العمل).





وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، على أنه لن ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط، ولا التي تُقدم بعد إنتهاء موعد الإعلان، تقدم الطلبات بالإدارة.





وفي سياق متصل شهد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية ندوة "ممارسة الرياضة وأهميتها في حياتنا اليومية" والتي نظمها، اليوم السبت، معهد علي بن أبي طالب النموذجي للبنين التابع لإدارة سوهاج .





تناولت الندوة فقرات متنوعة وكلمات للحضور حول أهمية الرياضة وممارستها في حياتنا اليومية، وذلك بحضور الدكتور محمود أبو خبر، رئيس مجلس إدارة منطقة سوهاج للكارتيه والشيخ عبد الناصر عبد الكريم، مدير إدارة سوهاج الأزهرية.





وعلى هامش فعاليات الندوة شهد رئيس المنطقة عرضًا لبعض أنشطة الكاراتيه من طلاب المعهد، كما قام بتكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين وتسليمهم شهادات تقدير تشجيعا لهم ولحثهم على مواصلة الاجتهاد والتفوق.





كما تفقد رئيس المنطقة سير العملية التعليمية بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي، حيث قام فضيلته بالمرور على الفصول الدراسية، والاطمئنان على انتظام الدراسة والالتزام بالمناهج والمقررات الدراسية.