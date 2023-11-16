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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرة الهجرة تبدأ جولة خارجية لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

السفيرة سها الجندي
السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة

تبدأ السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، جولة خارجية إلى عدد من الدول العربية والأوروبية لحث الجاليات المصرية في الخارج على النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي من المقرر إجراؤها بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر ‏المقبل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا.

 

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قالت السفيرة سها جندي، إنه من المقرر أن تلتقي سيادتها الجاليات المصرية الموجودة في هذه الدول لحثهم على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقهم الدستوري والوطني في الإبداء بالرأي، مشيرة إلى أن هذه الجولة تأتي للبناء على المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج من حقوق سياسية والتي يجب استمرارها وزيادتها، مما سينعكس على تمثيل مناسب لهم فى كل خطط الدولة المستقبلية.

 

أكدت وزيرة الهجرة على سعي الوزارة لتقديم كافة التسهيلات ‏للمصريين المقيمين بالخارج خلال عمليات التصويت، وأن ‏الجميع يعمل على حل أي مشكلات قد تعوق سير العملية الانتخابية، أو تؤثر على مشاركة ‏المصريين في انتخاب رئيسهم، موضحة أن الوزارة ستعقد غرفة عمليات قبل موعد الانتخابات بأسبوع وعلى مدار الأيام الثلاثة لتصويت المصريين في الخارج، مشددة على التواصل الدائم والمستمر بين وزارة الهجرة والهيئة الوطنية ‏للانتخابات ووزارة الخارجية بكافة بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، من أجل مساعدة المصريين في الخارج خلال عملية الاقتراع والرد ‏السريع على كافة أسئلتهم‎ واستفساراتهم.

 

ووجهت السفيرة سها جندي رسالة للمصريين في الخارج، قائلة: "إن إدلاء المصري في الخارج بصوته الانتخابي يعد واجبًا في إطار الحفاظ على الدولة"، داعية جموع المصريين بالخارج ممن لهم حق التصويت بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة.

 

ومن ناحية أخرى، ذكرت الوزيرة أنها ستلتقي أيضًا عددًا من المستثمرين المصريين في هذه الدول، من أجل الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، واستعراض آخر ما وصلت إليه مستجدات الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والقطاعات المقرر الاستثمار فيها تحت مظلة الشركة

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