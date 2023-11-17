وزيرة الهجرة: لدينا ١٣٨ لجنة اقتراع خارج مصر وعلى الجميع أن يشارك

أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للسفير طارق المليجي، قنصل عام مصر في الرياض، عن خالص سعادتها وامتنانها بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وذلك خلال زيارة سيادتها للمملكة العربية السعودية، محطتها الأولى في جولتها الخارجية التي تجريها حاليًا، لحث الجاليات المصرية بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة.

وقالت: "نحن نحتاج من كل مصري بالخارج أن يشارك بإيجابية ويدلي بصوته في العملية الانتخابية لرسم مستقبل وطنه، لأننا نحيا في محيط مليء بالتحديات والأزمات والكوارث، علاوة على الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وأزمة الطاقة، ولكن مصر قوية ومحروسة".

وطالبت السفيرة سها جندي المتواجدين في اللقاء بتشجيع جميع المصريين المقيمين في المملكة في محيطهم على النزول للتصويت، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت انتخابات المصريين بالخارج أيام الإجازات الرسمية فلابد من مشاركة الجميع وبكثافة، وهي أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، مشيدة سيادتها بالفيديوهات التي قام عدد من أعضاء الجالية المصرية بتصويرها لتشجيع المصريين في المملكة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي لاقت رواجًا داخل وخارج المملكة من المقررين في مصر وحول العالم، خصوصًا أن هذه الفيديوهات تتميز بأنها قصيرة وموجزة ورسالتها مباشرة وواضحة.

كما أوضحت الوزيرة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بوزارة الهجرة لمتابعة سير العملية الانتخابية، ومن المقرر أن يتم تفعيلها قبل الانتخابات بأسبوع للرد على استفسارات المصريين بالخارج، مؤكدة أن الوزارة ستكون على تواصل دائم مع المصريين بالخارج في حينها ولدينا ١٣٨ لجنة اقتراع خارج مصر، ومشيرة إلى العمل على تذليل أي عقبات تخص البعد عن مقار اللجان الانتخابية، وقالت: "نحن لدينا مؤسسات مصرية بالخارج من الممكن أن تساعد في ذلك، ونحاول دراسة مقترحات خارج الصندوق لوصول اللجان إلى جميع التجمعات، بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية".

وخلال حوار بين وزيرة الهجرة ورموز الجالية المصرية بالرياض بشأن أوضاع الجالية والتحديات التي يتم العمل على تخطيها، وقالت الوزيرة إن استراتيجية وزارة الهجرة وأولويتها القصوى تقوم بالأساس على استدامة التواصل مع المصريين في الخارج، وتابعت: "من المهم جدًا أن يشعر المصري بأن وطنه يقف بجانبه ويسانده في أي وقت وأي مكان ولذلك أطلقت مبادرة (ساعة مع الوزيرة) التي تهدف إلى التحدث مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال الفيديوكونفرانس والتعرف عليهم للاستماع لهم ولأفكارهم، وحتى الآن أجرينا لقاءات مع جاليات مصرية في ٦٣ دولة" وجاري اجراء لقاءات قارية للتعرف علي المزيد .

من جانبهم، أشاد الحاضرون في اللقاء بجهود وزارة الهجرة و السفيرة سها جندي، وما تحقق من إنجازات وتمت إتاحته من محفزات وميزات مخصصة للمصريين بالخارج، معربين عن سعادتهم بلقاء سيادتها، ومؤكدين على بذل جهد كبير لتشجيع المصريين بالسعودية على التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أنه على هامش اللقاء اجتمعت الوزيرة بشكل ثنائي بممثلي عدد من كبريات الشركات المصرية والعالمية التي تستثمر على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية من المصريين (مجموعة حسن علام - شركة كيا العالمية وعدد كبير آخر من أصحاب المشروعات الناجحة في السعودية)، وكذا ممثلي البنوك المصرية (الأهلي المصري- مصر - المصرف المتحد) للتحدث عن تيسير تحويلات المصريين ومشاركتهم في المبادرات التي صاغتها وزارة الهجرة، وعلى رأسها مبادرة السيارات للمصريين في الخارج، وكذلك التسوية التجنيدية التي شهدت مطالبات بعودتها مره أخرى، كما اجتمعت سيادتها مع عدد من المروجين على وسائل التواصل الاجتماعي لمبادرة السيارات والمشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي.

من جانبه، رحب السفير طارق المليجي، القنصل العام بالرياض، بالسيدة وزيرة الهجرة والحضور، مثمنًا جهود الوزيرة في التواصل وربط أبناء مصر في الخارج بوطنهم، ومشيدًا بتكاتف أبناء الجالية المصرية بالرياض ودورهم في حل كثير من المشكلات، بالتعاون مع القنصلية العامة.