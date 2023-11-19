مفيد للبشرة والشعر| طريقة عمل مكرونة بسمك السلمون وصوص البيستو

يعد سمك السلمون من أكثر أنواع الأسماك الغنية بالعناصر الغذائية الهامة للجسم، أبرزها الأوميجا 3، فهي من الأحماض الدهنية التي تعمل على تنشيط الذاكرة والحصول على بشرة رطبه وشعر صحي، لذا نقدم لك طريقة تحضير مكرونة بسمك السلمون مع صوص البيستو اللذيذ.

مكرونة بسمك السلمون

طريقة عمل مكرونة مع السلمون وبيستو صوص

المقادير

- ريحان : كوب (مفروم)

- بقدونس : كوب (مفروم)

- شبت : نصف كوب (مفروم)

- ثوم معمر : نصف كوب (مفروم)

- بصل أخضر : 2 عود (مفروم)

- عصير الليمون : نصف حبة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- زيت الزيتون : نصف كوب

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- سلمون : كيلو (فيليه / مغسول ومجفف)

- مكرونة : نصف كيلو (سباجيتي مسلوقة)

- زبدة : 2 ملعقة كبيرة

- ثوم : 5 فصوص (مفروم ناعم)

- نبات الكبر : ثلث كوب (معلب)

- كريمة طبخ : كوب

- بازيلاء : 2 كوب (مجمدة)

- بشر الليمون : 1 حبة (للتزيين)

طريقة التحضير

لتحضير صلصة البيستو

ضعي الريحان، والبقدونس، والشبت، والثوم المعمر، والبصل الأخضر، وعصير الليمون، والملح، والفلفل الأسود، ونصف كوب من زيت الزيتون في وعاء الخلاط الكهربائي.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها وتحصلي على صلصة ناعمة.

تبّلي شرائح سمك السلمون بالملح.

سخني 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

اقلي سمك السلمون لحوالي 5 دقائق من كل جانب، ثم ضعيه في طبق وتخلصي من الجلد وقطعيه إلى قطع صغيرة.

في مقلاة واسعة على نار متوسطة، سخني الزبدة، ثم أضيفي الثوم وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الكبر فوق الثوم وقلبي قليلاً على نار خفيفة.

أضيفي كريمة الطبخ والبازيلاء، واتركي الخليط حتى يغلي وتنضج البازيلاء.

أضيفي المكرونة المسلوقة، ونكّهي بالملح والفلفل الأسود وقلبي.

أضيفي صلصة البيستو المجهزة وقلبي جيداً، ثم أضيفي قطع سمك السلمون وقلبي المكونات مع بعضها البعض لتتداخل.

اسكبي المكرونة بالسلمون والبستو صوص في طبق التقديم، وزينيها ببرش الليمون وقدميها ساخنة.

فوائد تناول سمك السلمون

يساعد على فقدان الوزن

يعتبر سمك السلمون من أفضل الأطعمة لفقدان الوزن لإحتوائه على نسبة هائلة من البروتينات الخالية من الدهون ويتم توزيع الدهون من خلال لحمها وتحتوي أسماك السلمون على دهون أقل تشبعًا من معظم اللحوم الحمراء مما يجعلها واحدة من أفضل رفقائك لفقدان الوزن الصحي.

يحسن الذاكرة

تساعد الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا3 الدهنية على زيادة حدة الدماغ وتحسين الاحتفاظ بالذاكرة ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من خطر الإصابة بالخرف وفقدان الوظائف العقلية.

الحفاظ على نضارة البشرة

تناول سمك السلمون كجزء من نظامك الغذائي المنتظم قد يمنحك بشرة مشرقة حيث أن الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في سمك السلمون تشجع بشرتك على الاحتفاظ بالمياه، مما يجعلها ناعمة ونضرة وشابة.

يقلل من ضغط الدم

سمك السلمون غني بشكل فريد بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وحمض إيكوسابنتاينيك (EPA) وحمض ديكوزاهيكسانويك وتساعد تلك الأحماض الدهنية على خفض ضغط الدم ، ومستويات الكوليسترول الضار في الدم مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.