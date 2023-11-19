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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

نجوم خارج نطارق الماراثون الرمضاني 2024 (تفاصيل )

الماراثون الرمضاني
الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024

خرج بعض النجوم من المشاركة في الماراثون الرمضاني المقبل لعام2024، على غير العادة، فقد اعتاد عليهم الجمهور وكأنت أبرزهم النجمة ياسمين عبد العزيز.

إذ اعتذرت النجمة ياسمين عبد العزيز عن المشاركة في الماراثون الرمضاني المقبل2024، واكتفت أن تكون خلف زوجها النجم أحمد العوضي في أول بطولة مطلقة له، وذلك من خلال مسلسل يحمل اسم "حق عرب " ومن المفترض أن ينافس به في الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

حق عرب " من بطولة أحمد العوضي، سلوي عثمان، وفاء عامر، رياض الخولي، وكوكبة كبيرة من النجوم. 

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ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي

المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، وتدور أحداثه حول شاب يسكن في حي شعبي يتعرض لأزمات عديدة يحاول الخروج منها، ومكون من 30 حلقة ، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

ريهام عبد الغفور 

قررت الشركة المنتجة تأجيل تصوير مسلسل "إجازة وضع" للنجمة ريهام عبد العفور، وخروجه من الماراثون الرمضاني المقبل لعام2024 ، وذلك بسبب عدت أزمات تعرض لها المسلسل خلال الفترة الماضيةـ أبرزها اعتذر عدد من النجوم على المشاركة في العمل.

كما اعتذرت النجمة ريهام عبد الغفورعن بطولة مسلسل “صلة رحم” مع النجم إياد نصار، العمل من المفترض أن ينافس خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

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ريهام عبد الغفور

محمد ممدوح 

اعتذرالنجم محمد ممدوح عن بطولة مسلسل "إجازة وضع " مع النجمة ريهام عبد الغفور، وكان من المفترض عرض المسلسل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024،وفي الوقت الحالي تواصل الشركة  المنتجة في الفترة المقبلة ترشيح بطل آخر للمشاركة في المسلسل.

يستعد ممدوح لتصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان مبدئي "هيروشيما" العمل في إطار اجتماعي كوميدي أكشن، ومن المفترض أن ينافس خلال ماراثون عيد الفطر المقبل 2024.

وكشفت الشركة المنتجة أن يتم عملت جلسات تحضرية مع المؤلف أيمن بهجت قمر،وذلك لاستكمال باقي فريق، ومن المفترض أن العمل مرشح للمخرج خالد مرعي.

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النجم محمد ممدوح 

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