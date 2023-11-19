الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الروسية: عمليات إجلاء مواطنينا من قطاع غزة مستمرة

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

 

 

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، استمرار عملية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

txt

نيويورك تايمز: إسرائيل فشلت في غزة

txt

طائرات الاحتلال تدمر 4 مساجد في مخيم جباليا شمال غزة

وذكرت الوزارة أن "الطائرة الخاصة الدورية الرابعة التابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية، وصلت إلى مطار دوموديدوفو الدولي".

وأضافت أن "الطائرة كان على متنها 120 راكبا من مواطني روسيا وأفراد عائلاتهم الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة، بما في ذلك العديد من المواطنين الفلسطينيين، وهم الآن يخضعون لإجراءات عبور الحدود".

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت أنها قد قامت خلال أسبوع واحد، بإجلاء 408 من المواطنين الروس وأفراد عائلاتهم من قطاع غزة ونقلهم إلى روسيا، حيث أنه تم على مدار أسبوع تسيير أربع رحلات جوية خاصة لتنفيذ عمليات الإجلاء هذه.

مواد متعلقة

عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ 44 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

هآرتس: إسرائيل قصفت مستوطنين بغلاف غزة في 7 أكتوبر

أونروا: نحتاج إلى 120 ألف لتر من الوقود يوميًا في غزة

وزارة الصحة: نستقبل 50 حالة من مصابي غزة يوميًا (فيديو)

نيويورك تايمز: إسرائيل فشلت في غزة

مايا مرسي توجه نداء إلى الأمم المتحدة بإسم كل أم: أوقفوا الحرب على غزة

الجريدة الورقية