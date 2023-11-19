على خطى هالاند وبيلينجهام.. نجم جديد يسطع في سماء بوروسيا دورتموند

أصبح بوروسيا دورتموند الألماني أحد أفضل الأندية التي تستتثمر في اللاعبين الشباب خلال السنوات الماضية، بعدما نجح في تصدير عدد من اللاعبين للأندية الأوروبية الكبيرة والتي جاء على رأس هؤلاء اللاعبين المهاجم النرويجي العملاق إرلينج هالاند، ولاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام ومن قبلهم روبرت ليفاندوفسكي.

ويمتلك العملاق الألماني طاقم من كشافة كرة القدم على مستوى عاليًا للغاية، حيث لديهم نظرة ثاقبة ومميزة في اللاعبين الشباب الذين يتعاقدون معهم من الأندية المغمورة في الدوريات الأوروبية، وأيضًا في الدوريات الإفريقية.

بيلينجهام وهالاند.. مئات الملايين لـ دورتموند

هالاند وبيلينجهام

انتعشت خزينة بوروسيا دورتموند بمئات الملايين من الأموال بعدما قاموا بالاستفادة من بيع الثنائي جود بيلينجهام وإرلينج هالاند خلال الموسم الماضي.

وحصل النادي الألماني على 75 مليون يورو نظير رحيل هالاند للدوري الإنجليزي، لينضم لمانشستر سيتي، بعدما قام بدفع الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب، لينجح اللاعب في إثبات نفسه خلال تواجده في السيتزين، حيث توج بالعديد من الألقاب منها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، لينافس بقوة على الكرة الذهبية خلال العام الجاري 2023، لكنه خسرها لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي توج بها بسبب حصوله على لقب كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده.

بينما استفاد الجراد الأصفر من رحيل الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، والذي انتقل لصفوف ريال مدريد الإسباني مقابل 105 مليون يورو، حيث يعد أحد أفضل لاعبي الملكي خلال الفترة الحالية، بعد الأداء القوي والكبير الذي قدمه منذ انتقاله لقلعة "سنتياجو بيرنابيو".

كريم أديمي يسير على خطى بيلينجهام وهالاند

كريم أديمي

ويسير الألماني الشاب كريم أديمي، مهاجم بورسيا دورتموند على خطى الثنائي هالاند وبيلينجهام، حيث لفت صاحب الـ 21 عامًا النظر إليه خلال الفترة الماضية، بعد المستويات التي قدمها مع الأصفر في المباريات التي خاضها.

وحقق النجم الألماني جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الكروي الماضي 2022-2023، بعد المستويات القوية التي قدمها خلال الموسم المنصر مع دورتموند.

وتتابع عدد من الأندية الأوروبية الكبري اللاعب عن كثب، حيث من المتوقع أن يكون هناك صراع شرس على اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث أبدى برشلونة، وريال مدريد، وبايرن ميونخ الألماني، وأيضًا أندية من الدوري الفرنسي وعلى رأسهم باريس سان جيرمان.

الجدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند أعلن تعاقده مع كريم أديمي خلال صيف 2021 قادمًا من سالزبورج النمساوي، بعدما فاز بالصفقة عقب صراع شرس مع برشلونة الإسباني، والذي كان يرغب في ضم صاحب الـ 21 عامًا.