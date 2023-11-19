الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

انفصال وغياب.. أزمات تعيشها ياسمين عبد العزيز (تفاصيل)

أحمد العوضي وياسمين
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

تغيب النجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز عن المنافسة في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، وذلك بعد عدة  نجاحات متلاحقة حققتها مع النجم أحمد العوضي ، و لكن على مشارف العام الجديد ، تنفصل عنه فنيا.

 يشارك النجم أحمد العوضي في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، بالبطولة المطلقة الأولي له بمسلسل يحمل عنوان" حق عرب" مع كوكبة كبيرة من النجوم والشباب.

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حق عرب تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، إذ يجسد العوضي دور شاب يسكن في حي شعبي يتعرض لأزمات عديدة يحاول الخروج منها، ومكون من 30 حلقة ، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل  فاروق.

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ويذكرأن شارك الثنائي النجمة ياسمين عبد العزيز و النجم أحمد العوضي في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023 من خلال مسلسل ضرب نار، وحقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

ضرب نار كان من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري، وشارك فيه كل من سهير المرشدي، ماجد المصري، أحمد بدير، انتصار، ضياء عبدالخالق، أحمد عبدالله محمود، هدى الإتربي، إيمان السيد، أحمد غزي، تامر نبيل.

ويذكر أن التعاون الأول بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بعد إعلان زواجهما، هو مسلسل "اللي مالوش كبير"  وأشاد متابعيه بنجاح ثنائيتهما في المسلسل، وتصدرت حلقاته المراكز الاولى في مختلف محركات البحث .

 مسلسل "اللي مالوش كبير"، بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي وخالد سرحان وعايدة.

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رياض ودينا فؤاد ودنيا عبدالعزيز ومجدي كامل وبدرية طلبة وأحمد سعيد عبدالغني،  تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وتدور أحداثه حول الخلافات التي تتعرض لها ياسمين عبدالعزيز مع أسرتها التي تجبرها على الزواج من رجل غني يكبرها بسنوات لتهرب من هذه الأزمات وفي طريقها تتعرف على شخصية سيف الخديوي، الذي يقدمها الفنان أحمد العوضي، وتنشأ بينهما علاقة عاطفية تتطور مع الأحداث ويواجهان المشكلات معًا في محاولة للتخلص منها.

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