النيابة تطلب بعقوبة قاسية للمتهمين في حفل المنصورية

طالبت النيابة العامة توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “حفل المنصورية”، بتهمة استعراض القوة والتعدي بالضرب علي حاضري الحفل.

وقال ممثل النيابة إن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم وليس جريمة واحدة وفقا لما هو ثابت من أوراق التحقيق وأقوال الشهود وما وثقته كاميرات المراقبة، حيث توجهوا ضمن حشد كبير من الأهالى إلى الفيلا، واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد الطلبة والطالبات المشاركين فى الحفل، ثم اعتدوا عليهم بالضرب وأتلفوا عددا من السيارات الخاصة.

وكانت محكمة شمال الجيزة قد بدأت اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية حفل المنصورية.

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت12 شخصا في قضية حفل المنصورية، إلى المحاكمة الجنائية.



وتلقت النيابة محضر الشرطة المؤرخ في 27 أكتوبر 2023، من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفل صاحب بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشـقـوا خلاله بزجاجات وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته؛ حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عددٍ منهم.



وأمرت النيابة العامة بضبط مرتكبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه.

وشاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة - على إثر ارتكابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطف واغتصاب وسرقة بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل؛ بل إنَّ ثمة من قتل، وذلك علي خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفًا.



وباستجوابهم أنكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام، وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع ظنًا منهم بصحة محتواها، على نحو تناقلته وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها، حذفوها.



وانتهت النيابة العامة إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.