أونروا: نحتاج إلى 120 ألف لتر من الوقود يوميًا في غزة

كشفت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تمارا الرفاعي عن حجم احتياجات الوقود يومياً داخل قطاع غزة، مؤكدة أنهم بحاجة إلى 120 ألف لتر من الوقود يومياً لتحريك الشاحنات وضخ وتحلية المياه وتشغيل مولدات الكهرباء .

وذكرت الرفاعي في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية) - أن أونروا حصلت على كمية صغيرة جدا من الوقود حتى الآن، خاصة في ظل تشديد السلطات الإسرائيلية .

وأشارت إلى أن انقطاع الوقود أدى إلى توقف ضخ الماء من 76 بئرا، إلى جانب توقف محطتي تحلية المياه التابعة للأونروا، فضلا عن توقف 15 مضخة للصرف الصحي، مؤكدة أن هذا الوضع يمثل خطرا شديدا على الصحة العامة والبيئة خاصة مع تدني شديد في كمية المياه المتاحة للشرب .

وأضافت أن " الوضع الإنساني كارثي، مع اكتظاظ لا يطاق في الملاجئ وبدء تفشي أمراض جلدية و هضمية بسبب عدم الحصول على الماء النظيف".

ولليوم الـ44 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر ، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وأعلن المكتب الحكومي في غزة، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 12 ألف فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3300 سيدة.

وذكر المكتب الحكومي، في بيان، أن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ نحو 200 طبيب وممرض ومسعف، كما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني، بالإضافة إلى 51 صحفيا.

وأوضح أن إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1270 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 3750 مفقودا، منهم 1800 طفل ما زالوا تحت الأنقاض.

وزاد إجمالي عدد الإصابات عن 30 ألف حالة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.