الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فلسطين: حرب غزة إبادة جماعية عقب فشل محاولات التهجير القسري

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

أشاد الدكتور تحسين الأسطل عضو المجلس الوطني الفلسطيني بالموقف المصري الرافض لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن إسرائيل تسعى لإبادة جماعية في غزة عقب فشل جميع مخططاتها لتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء. 

txt

الهند ترسل الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

txt

الأونروا تدعو لتوصيل كميات كافية ومنتظمة من الوقود بدون شروط لقطاع غزة

وشدد الأسطل في مداخلة هاتفية مع قناة (النيل) الإخبارية المصرية اليوم (الأحد) ـ على ضرورة مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية بعد إعلانها بشكل رسمي الموافقة على إيقاف الحرب في غزة حال تهجير الشعب الفلسطيني إلى أي دولة ترغب في تحقيق السلام بالمنطقة، محملا في الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تفاقم الأوضاع في القطاع. 

 

وأضاف الأسطل أن "الدعوات التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" للرئيس الأمريكي جو بايدن تؤكد على مسؤولية واشنطن ما آلت إليه أوضاع غزة من دمار وقتل وتشريد منذ بداية العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي".

 

واستنكر بشدة الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل، وذلك من خلال توفير الحصانة للاحتلال في مجلس الأمن والتأكيد المستمر على تقديم كافة الأسلحة المدمرة التي تستخدم في قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المستشفيات والمدارس والمقدسات في غزة، معربا في الوقت نفسه عن أسفه الشديد إزاء تبني جو بايدن والاستخبارات الأمريكية كافة الدعاية الإسرائيلية الكاذبة لتبرير القصف المتواصل لمستشفيات غزة. 

 

وطالب عضو المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة أخذ مواقف جادة وعملية لمحاصرة ومعاقبة هذه الحكومة اليمنية المتطرفة على أفعالها النكراء في غزة وممارسة المزيد من الضغوط لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من شهر ونصف على القطاع.

مواد متعلقة

الأونروا تدعو لتوصيل كميات كافية ومنتظمة من الوقود بدون شروط لقطاع غزة

الرئيس الفلسطيني يطالب بتدخل أمريكي فوري لوقف الإبادة الجماعية في غزة

"مجزرة مروعة".. قطر تدين القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة بشمال غزة

اعتصام اتحاد الأدباء العرب احتجاجاً على مجازر إسرائيل في غزة

إسرائيل استخدمت قنبلتين نوويتين لتنفيذ هولوكست في غزة

الهباش: "قرار وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بيد أمريكا وليس إسرائيل"
الجريدة الورقية