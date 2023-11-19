الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وصول الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم المنظومة الطبية وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم فى مجال الرعاية الصحية والسعى نحو تحقيق الإكتفاء الذاتى من الأدوية المشتقة من البلازما ، وفى إطار التعاون الوثيق بين شركة "جريفولز إيجيبت " التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة " جريفولز الأسبانية " الرائدة بمجال مشتقات البلازما .

txt

القوات المسلحة تنفذ عددًا من الأنشطة التدريبية على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى

txt

رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية يقفون دقيقة حدادًا على أرواح شهداء قطاع غزة

وصلت الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من أسبانيا وإشتملت الشحنة على دواء الجلوبيولين المناعى الذى يعالج أمراض نقص المناعة الأولية والثانوية ودواء فاكتور 8 لإضطرابات النزيف الذاتى (هيموفيليا) بالإضافة إلى دواء الألبومين البشرى الذى يستخدم فى الطوارئ والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى .

وجارى حالياً إرسال كميات متزايدة من البلازما المصرية التى يتم تجميعها بمراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة " جريفولز ايجيبت " والبالغ عددها 9 مراكز من إجمالى 20 مركز على مستوى الجمهورية وتخضع جميعها لأعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة.

فيما أكد اللواء طبيب مجدى أمين مبارك رئيس مجلس إدارة " جريفولز ايجيبت " بأنه من المتوقع وصول شحنات من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية بصفة متتالية مما يؤكد الحرص على الإمداد المستمر لهذه الأدوية الأساسية والتى تساعد على تعزيز نظام الرعاية الصحية فى مصر ، علماً بأن عملية إرسال البلازما للخارج وإعادتها كمنتجات دوائية نهائية إلى مصر تتم بصورة مؤقتة لحين الإنتهاء من إنشاء وتشغيل المصنع الجارى إنشاءه بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى يعد الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .

مواد متعلقة

وزير القوات المسلحة الفرنسي يطلع السيسي على نتائج جولته الإقليمية بشأن التهدئة في غزة

بالصور..السفير الذوادي يختتم الندوة 27 للسادة رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية

النائب زكي عباس: لقاء الرئيس السيسي ووزير القوات المسلحة الفرنسية يعكس دور مصر الكبير لدعم القضية الفلسطينية

القوات المسلحة تنفذ عددًا من الأنشطة التدريبية على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى
الجريدة الورقية