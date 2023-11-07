الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القوات المسلحة تنفذ عددًا من الأنشطة التدريبية على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى

جانب من التدريب
جانب من التدريب

 فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة  نفذت المنطقة الجنوبية العسكرية عددًا من الأنشطة التدريبية بالتعاون مع القوات البحرية وقوات الدفاع الجوى وعناصر من قوات المظلات وحرس الحدود وهيئة الإمداد والتموين.

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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد تنفيذ الجيش الثاني الميداني لأحد الأنشطة التدريبية

 حيث قامت القوات المشاركة فى الأنشطة التدريبية المخططة بتنفيذ عدد من المهام المشتركة لمجابهة التهديدات والعدائيات، وأظهرت كافة مراحل الأنشطة المستوى الراقى الذى وصلت إليه القوات وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة بأسلوب احترافى وفقًا لأحدث استراتيجيات التخطيط العسكرى والقدرة على العمل فى نسيج متكامل باتباع الأسس العلمية المدروسة لمنظومات التكتيكات القتالية المتطورة.

 يأتي ذلك استمرارًا لحرص القوات المسلحة على تطوير وتعظيم إمكانياتها من خلال تنفيذ الأنشطة التدريبية المتطورة على مختلف المسارح العملياتية للمحافظة على درجات الاستعداد والكفاءة القتالية العالية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

  حضر تنفيذ الأنشطة التدريبية عدد من قادة القوات المسلحة.

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