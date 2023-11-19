جنايات الفيوم تقرر تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص لخلافات على أجرة تاكسي

قررت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدى عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى. تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شخص بطلق ناري، بسبب خلافات علي أجرة تاكسي ، لجلسة 18 ديسمبر المقبل لسماع مرافعة هيئة الدفاع .

وقائع القضية

ترجع وقائع القضية الى فبراير العام الحالى ، عندما ورد بلاغا إلى قسم شرطة ثان الفيوم بنشوب مشاجرة بين الأهالي داخل المنطقة وتبادل لإطلاق النار، وفور البلاغ انتقلت وقتها قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث ووجود جثة ومصابين . وبالمعاينة تبين أن الجثة لشخص يدعى «محمود فتحي»، 37 سنة، وأن سبب الوفاة طلق ناري، وتم نقل الجثة للمشرحة وتبين وجود عدد من الإصابات في موقع البلاغ، ونقلت الجثة لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت الجهات الأمنية التي اجرت تحرياتها والتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

اجرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، كما استدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.واحالت القضية الى المحكمة التى اصدرت قرارها السابق.