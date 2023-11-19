ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة قوية، مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي منتخب مصر نظيره سيراليون، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، التي تحضتنها أرضية ملعب "صامويل كانيون دو الرياضي".

موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

تنطلق مباراة مصر وسيراليون، في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم 19 نوفمبر 2023 بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون اليوم:

تُنقل مباراة مصر وسيراليون، عبر فضائية ON Time Sports HD 1 وSSC 1 و5 HD.

معلق مباراة مصر وسيراليون اليوم:

يتولى مشاري القرني مهمة التعليق على المباراة على شبكة قنوات SSC، فيما لم يعلن حتى الآن عن معلقي قناة أون تايم سبورتس.

وضمت بعثة الفريق 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.