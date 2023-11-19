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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ريهام عبد الغفور خارج سباق الماراثون الرمضاني 2024 (تفاصيل)

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

قررت الشركة المنتجة تأجيل تصوير مسلسل "إجازة وضع" للنجمة ريهام عبد العفور، وخروجه من الماراثون الرمضاني المقبل لعام2024 ، وذلك بسبب عدت أزمات تعرض لها المسلسل خلال الفترة الماضيةـ أبرزها اعتذر عدد من النجوم على المشاركة في العمل.

ويذكرأن اعتذرت النجمة ريهام عبد الغفورعن بطولة مسلسل “صلة رحم” مع النجم إياد نصار، العمل من المفترض أن ينافس خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024، وذلك لتتفرغ لبطولة مسلسل “إجازة وضع”.

ريهام عبدالغفور - ﺗﻤﺜﻴﻞ فيلموجرافيا، صور، فيديو
ريهام عبد الغفور

ومن المعروف أن  اعتذر النجم محمد ممدوح عن بطولة مسلسل "إجازة وضع " مع النجمة ريهام عبد الغفور، وكان من المفترض عرض المسلسل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، وفي الوقت الحالي تواصل الشركة  المنتجة  في الفترة المقبلة ترشيح بطل آخر للمشاركة في المسلسل.

 

ويعرض للفنان  محمد ممدوح  حاليًا فيلم وش في وش، من تأليف وإخراج خالد الحلفاوي، ويشاركه البطولة كل من أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أحمد خالد صالح، كما ينتظر عرض فيلم شقو، الذي انتهى من تصويره منذ فترة، وهو من إخراج كريم السبكي، ويشارك في بطولته عمرو يوسف، دينا الشربيني، أمينة خليل.

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ريهام عبد الغفور

وقدمت ريهام مؤخرًا العديد من الأعمال الناجحة، منها مسلسل الغرفة 207، الذي جمعها مع محمد فراج، ومسلسل الأصلي تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وأزمة منتصف العمر، من تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، وشاركها البطولة كريم فهمي، كما ظهرت كضيف شرف في الجزء الرابع من مسلسل اللعبة، بطولة شيكو وهشام ماجد.

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ريهام عبد الغفور

وكان قد اجتمع الثنائي النجم محمد ممدوح والنجمة وريهام عبد الغفور في رمضان 2023، من خلال مسلسل رشيد، إخراج مي ممدوح، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، وشارك فيه كل من خالد كمال، نهله سلامة، أشرف عبدالغفور وآخرين.

وعلى مستوى السينما، تنتظر ريهام عرض فيلم ليلة العيد، الذي انتهت من تصويره منذ فترة، ولكن إلى الآن لم يحدد المنتج أحمد السبكي موعد نهائي لطرحه، والعمل من بطولة يسرا، سميحة أيوب، عبير صبري، وعدد آخر من النجوم، ويتناول فكرة قهر المرأة، ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

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ريهام عبد الغفور

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