الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الباكستاني: وفاة 4 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن شمال غرب البلاد

الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني

 

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، وفاة 4 مسلحين؛ إثر وقوع تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية التي شاركت في عملية استخباراتية في منطقة شمال "وزيرستان" شمال غرب باكستان.

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وذكر الجيش  في بيان أوردته صحيفة (دون) الباكستانية  أن القوات الأمنية نفذت عملية مداهمة بناء على معلومات استخباراتية في منطقة "خيسور" بمديرية "شمال وزيرستان" بإقليم "خيبر بختونخوا" الحدودي مع أفغانستان، حيث تبادل الجنود إطلاق النار مع المسلحين، مضيفا أنه تم مصادرة عدد من الأسلحة والذخائر من مخبأ المسلحين.

 

وأشار البيان إلى أن واحدا من أكثر القادة المسلحين المطلوبين أمنيا كان من بين القتلى، الذين ضلعوا جميعهم في شن هجمات على قوات أمنية ومدنيين، موضحا أن الجنود نفذوا أيضا عمليات تطهير للمناطق المحيطة للقضاء على أي مخابئ للمسلحين.

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