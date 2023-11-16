المدير العام للإيسيسكو يستقبل سفير باكستان في الرباط

استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، السيد محمد سامي الرحمن، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة المغربية، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون بين الإيسيسكو وباكستان في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وفي مستهل اللقاء، الذي جرى بمقر الإيسيسكو في الرباط، قدم الدكتور المالك التهنئة للسفير الباكستاني على بدء مهام عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة المغربية، راجيا له التوفيق والسداد.

وأشاد المدير العام للإيسيسكو بالتعاون المثمر بين المنظمة وباكستان، والذي تجسد في التنفيذ المشترك لعدد من المبادرات والبرامج والمشاريع، التي تلقى تقديرا كبيرا من الجانب الباكستاني، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الأنشطة بين الإيسيسكو والجهات المختصة في باكستان.

من جانبه ثمن السفير الباكستاني بالرباط أدوار الإيسيسكو وجهودها في دعم دولها الأعضاء بمجالات اختصاصها، مؤكدا حرصه على تعزيز الشراكة بين المنظمة وباكستان.