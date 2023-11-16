تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام باكستان.. الشهري في الهجوم

استقر المدير الفني روبيرتو مانشيني على تشكيل المنتخب السعودي الذي سيدفع به أساسيًا في مباراة اليوم ضد باكستان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا وكأس العالم 2026.

يدخل المنتخب السعودي مواجهة اليوم باحثًا عن أول انتصاراته تحت قيادة المدير الفني روبيرتو مانشيني، حيث خاض الصقور بقيادة المدرب الإيطالي 4 مباريات، تعادل في واحدة وخسر 3 مواجهات ولم يحقق أي فوز حتى الآن.

ويقع المنتخب السعودي ضمن المجموعة السابعة في التصفيات والتي تضم منتخبات طاجيكستان وباكستان والأردن.

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام باكستان :

حارس المرمى: محمد العويس

الدفاع: سعود عبدالحميد - علي البليهي - حسان تمبكتي - عون السلولي

الوسط: معاذ فقيهي - فيصل الغامدي - مختار علي

الهجوم: عباس الحسن - محمد مران - صالح الشهري

معلق مباراة السعودية وباكستان اليوم والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة السعودية ضد باكستان في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة السعودية ضد باكستان Alkass Two HD القطرية الحاصلة على حقوق بث المباراة وذلك بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي.