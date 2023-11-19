الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار صباح اليوم الأحد في البنوك المصرية

الدولار
الدولار

سعر الدولار.. حالة من الاستقرار شهدها سعر الدولار خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

في هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات المستجدة التي ينتظرها متابعو الوفد وأغلب الشعب المصري الذي يهتم بمعرفة أسعار العملات لاسيما الدولار، وجاء سعره على النحو الآتي:

txt

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2024

txt

أسعار العملات العربية بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنوك

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية

الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 30.8414 جنيه للشراء و30.9386 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء

و30.85 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.

 

أما سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.

 

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدوليcib  30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد في البنوك المصرية

الدولار

يورو

33.4352 جنيه للشراء.

33.5529 جنيه للبيع.

 

جنيه إسترلينى 

38.1940 جنيه للشراء.

38.3236 جنيه للبيع.

 

فرنك سويسرى 

34.6611 جنيه للشراء.

34.7859 جنيه للبيع.

 

100 ين يابانى

20.3856 جنيه للشراء.

20.4539 جنيه للبيع.

 

ريال سعودى

8.2235 جنيه للشراء.

8.2498 جنيه للبيع.

 

دينار كويتى 

99.9204 جنيه للشراء.

 100.3391 جنيه للبيع.

 

درهم إماراتى

8.3961 جنيه للشراء.

8.4239 جنيه للبيع.

 

اليوان الصينى

4.2536 جنيه للشراء.

4.2682 جنيه للبيع.

 

مواد متعلقة

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2024

أسعار العملات العربية بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنوك

سعر الفول اليوم الأحد عند تاجر الجملة والأسواق

إقلاع الطائرة السعودية الـ 12 لإغاثة الشعب الفلسطيني
الجريدة الورقية