سعر الدولار صباح اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر الدولار.. حالة من الاستقرار شهدها سعر الدولار خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات المستجدة التي ينتظرها متابعو الوفد وأغلب الشعب المصري الذي يهتم بمعرفة أسعار العملات لاسيما الدولار، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية

الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 30.8414 جنيه للشراء و30.9386 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء

و30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدوليcib 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد في البنوك المصرية

الدولار

يورو

33.4352 جنيه للشراء.

33.5529 جنيه للبيع.

جنيه إسترلينى

38.1940 جنيه للشراء.

38.3236 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى

34.6611 جنيه للشراء.

34.7859 جنيه للبيع.

100 ين يابانى

20.3856 جنيه للشراء.

20.4539 جنيه للبيع.

ريال سعودى

8.2235 جنيه للشراء.

8.2498 جنيه للبيع.

دينار كويتى

99.9204 جنيه للشراء.

100.3391 جنيه للبيع.

درهم إماراتى

8.3961 جنيه للشراء.

8.4239 جنيه للبيع.

اليوان الصينى

4.2536 جنيه للشراء.

4.2682 جنيه للبيع.