أسعار العملات العربية بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنوك

سعر العملات العربية.. واصلت أسعار العملات العربية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد أمام الجنية المصري، استقرارًا، وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 99.06 جنيه للشراء 100.04 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية أمام الجنية المصري، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد

الريال السعودي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 99.06 جنيه للشراء 100.04 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.32 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 99.06 جنيه للشراء 100.04 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في إيجي بنك نحو 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.