ننشر أسعار اللحوم بأسواق البحيرة

شهدت أسواق اللحوم الطازجة والمجمدة، بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الموافق الأحد الموافق 19 من شهر نوفمبر2023، إستمرار إنخفاض الأسعار والذي تراوح بين 10إلي 15 جنيها للكيلو.

حيث تراوحت أسعار اللحوم (البقري المشفي ) مابين 240 جنيها إلي 300 جنيها للكيلو حسب عمر العجل وكذلك نسبة الدهون الموجودة باللحوم، وتراوحت أسعار اللحوم (البقري بالعظم ) مابين 185 إلي 230 جنيها للكيلو.

بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 230إلي 240 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 280 إلي300 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 320 إلي 330جنيها للكيلو .

كما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 175إلي 210جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 145إلي 175جنيها للكيلو .

يأتي ثبات أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة ، إلي إستقرار أسعار الأعلاف ، بعد إستيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذي أدي إلي إستقرار الأسعار الذي تشهدة أسواق اللحوم .