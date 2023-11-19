منى محيسن.. أصغر رائدة في حفظ القرآن الكريم

بدأت رحلتها الإيمانية وعمرها 6 سنوات

كشفت المنشدة منى أحمد محيسن، الطالبة الأولى على مستوى العالم في مسابقة حفظ القرآن الكريم، إستعدادها للمشاركة في عدة مسابقات دينية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي تصريح خاص لـ"جريدة الوفد"، أكدت منى أحمد محيسن، إنها تسعى لتشريف مصر، والحفاظ على مكانة الأزهر الشريف، على الصعيد الدولي، مؤكدة أنها تستعد بجدية من أجل المشاركة في عدة مسابقات دينية، محلية وعالمية.

علوم القرآن الكريم

وقالت "محيسن" إن تكريم الرئيس السيسي لها، هو الحافز للمضي قدماً في المجال الديني بصفة عامة، مؤكدة إنها ستواصل مسيرتها، حتى الحصول على الدكتوراه في علوم القرآن الكريم.

وأرجعت منى أحمد محيسن، الفضل في موهبتها إلى أسرتها وشيوخ قريتها، مشيرة إلى إنها كانت تشارك كل عام في المسابقات التي تقيمها القرية، وكانت تحصل فيها على المراكز الأولى، ثم إنتقلت للمشاركة في مسابقة الأزهر الشريق، وحصلت على مركز متقدم.

وتابعت منى محيسن قائلة: إنها تنوي نقل تجربتها مع تحقيق معادلة حفظ القرآن الكريم بالتزامن مع إتمام الدراسة، لافتاة إلى إنها نجحت بفضل الله في استذكار دروسها وحفظ صفحات الكتاب الكريم بكل سهولة ويسر.

وفي نهاية حديثها، أشادت المنشدة منى أحمد عباس محيسن، بدعم الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأهل الدين وحفظة القرآن الكريم، مطالبة جميع المواهب بإستغلال هذا الدعم، لتشريف سمعة بلادها.

وحصلت الطالبة في الصف الثالث الإعدادي، خلال عام 2023 الجاري، على المركز الأول عالمياً، في مسابقة حفظ القرآن الكريم، وتم تكريمها من جانب فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أبريل الماضي، في احتفالية ليلة القدر، خلال شهر رمضان المنقضي.

واستطاعت أبنه مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، بغرب دلتا مصر، حفظ القرآن الكريم كاملاً منذ أن كان عمرها 6 سنوات، وتلمذت على يد والدها الشيخ أحمد محيسن الذي يعمل إماما وخطيبا بالأوقاف، ثم انتقلت للحفظ والمراجعة على يد أحد الشيوخ، حتى وصلت إلى صفوة المنشدين والمقرئين للكتاب الكريم، محلياً ودولياً.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد كرم عدداً من أهل القرآن، وضمت القائمة العديد من الفائزين بالمراكز الأولى في فروع المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والأسرة القرآنية والمحفظ المثالي على مستوى الجمهورية.

وشملت قائمة المسابقة العالمية للقرآن الكريم، ثمانية فروع، وهم: حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن، الأسرة القرآنية، حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع مع توجيه هذه القراءات، حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير اللغة العربية، حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده لذوي الهمم، وأخيراً المحفظ المثالي.

جوائز قيمة

وشارك في المسابقة، التي إقيمت على ضفاف النيل، نحو 108 متسابقين من ٥٨ دولة حول العالم، منها ٣٣ دولة أفريقية، وسبع محكمين من ٧ دول هي "مصر وتشاد والأردن وفلسطين والسعودية والسودان وسلطنة عمان، وقدرت الجوائز بنحو ٢ مليون جنيه.

وحازت منى أحمد سعد عباس محيسن، على جائزة الفرع السابع في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، وهي حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ للناشئة.

وتحمل المسابقة العالمية اسم الشيخ مصطفى اسماعيل، قارئ الملوك والرؤساء أحد أشهر القراء في العالم، وأهم العلامات البارزة فى دولة التلاوة المصرية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بإكرام حفظته وإحياء دولة التلاوة بأرض المحروسة.