إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بقنا

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأحد، فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام الشركة اليابانية في حدود مركز الوقف، شمال محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في مركز الوقف.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بشكل مبدئي جاري نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص في مركز الوقف، تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.