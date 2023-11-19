بعد قليل أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة حفل المنصورية

تنظر محكمة جنح كرداسة الأحد أولى جلسات محاكمة 12 متهما فى واقعة حفل المنصورية، في اتهامهم بالتعدي على مرتادي الحفل.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، 12 شخصا في قضية حفل المنصورية، إلى المحاكمة الجنائية.

كانت النيابة العامة قد تلقت محضر الشرطة المؤرخ في 27 أكتوبر 2023، من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفل صاحب بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشـقـوا خلاله بزجاجات وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته؛ حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عددٍ منهم.

وأمرت النيابة العامة بضبط مرتكبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه.

وشاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة - على إثر ارتكابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطف واغتصاب وسرقة بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل؛ بل إنَّ ثمة من قتل، وذلك علي خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفًا.

وباستجوابهم أنكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام، وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع ظنًا منهم بصحة محتواها، على نحو تناقلته وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها، حذفوها.

وقد انتهت النيابة العامة إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل 12 متهمًا في أحداث حفل المنصورية



وفي وقت سابق قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال الجيزة قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل 12 متهمًا بالواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"حفل المنصورية" التي شهدت تعديًا على عدد من رواد الحفلة وتنظيمها دون ترخيص من الجهات المختصة ، وقضت مجددا بإستمرار حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية، تفاصيل واقعة حفل المنصورية وتعدي بعض المتهمين على طلاب مدرسة دولية نظموا حفل "الهالوين" في فيلا بالمنصورية.

وأوضحت التحقيقات أن الحفل نظمه 7 من طلاب إحدى المدارس الدولية، وحققوا من خلاله مكاسب تزيد على مليوني جنيه في أقل من 4 ساعات فقط، وأن عدد من حضروا الحفل تجاوز 2000 طالب وطالبة.

واعترف الطلاب أمام جهات التحقيق، أن من نظم الحفل هم 7 من طلاب المدرسة ومن دعا لها هما اثنان من زملائهم، اقتصر دورهما على تصميم التذاكر وبيعها، وبدأ البيع بقيمة 600 جنيه ثم 1000 وزاد السعر ليصل إلى 2500 جنيه ليلة الحفل.

وأضاف المتهمون أمام جهات التحقيق، أن مكسب كل طالب تراوح ما بين 200 إلى 250 ألف جنيه وذلك بعد سداد مصاريف الحفل للشركة التي جهّزته.

أمن القاهرة يضبط عددا من جرائم السرقة



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالات مكافحة السرقات والمخدرات وحيازة الأسلحة بدون ترخيص .

ففي مجال مكافحة السرقات ، فقد تم ضبط عاملين بمحل إطارات كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى- سيارة) من داخل المحل عملهما وبحوزتهما (جزء من المبلغ المالي، مكينة عد النقود)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة عن طريق "الدخول من الشباك الخلفى للمحل"، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه، كما تم ضبط السيارة.

وضبط عامل مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بأسلوب " المغافلة " حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المبلغ المستولى عليه.

وضبط عامل لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل "روضة أطفال" كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزته جزء من المبلغ المالى ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

وكذا ضبط ميكانيكى سيارات "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص حال توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".. كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها، وكذا ضبط "المفتاح المصطنع" المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ، وبحوزته سيارة "تم سرقتها بدائرة قسم شبرا الخيمة ثان بالقليوبية" ومجموعة مفاتيح مصطنعة مختلفة تستخدم فى سرقة السيارات ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وقيامه ببيع السيارة لعميله "سيئ النية" بمحافظة القليوبية "أمكن ضبطه" وبحوزته (فرد خرطوش وعدد من الطلقات - كمية من مخدر الهيروين)، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها ، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (مجموعة من المشغولات الذهبية- هاتفى محمول- 3 سماعات) من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" باستخدام "أجنة حديدية"، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمسكنه.

كما تم ضبط عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بمحافظة الجيزة حال قيامه بعرض (2 هاتف محمول) للبيع "بثمن بخس" بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عابدين) ، وبحوزته (2 هاتف محمول- مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بسرقة الهاتفين والمبلغ المالى ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي مجال مكافحة المخدرات ، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحل سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,750 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر- 2 سلاح أبيض "مطواة") ، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

وفي مجال حيازة الأسلحة ، فقد تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (بندقية - فرد خرطوش).

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.