حقيقة رحيل هيثم عسيري عن الأهلي بسبب صدامه مع الجهاز الفني

انتشر في الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد برحيل هيثم عسيري عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، والتي جاءت بعد غياب اللاعب المستمر عن المشاركات و بسبب صدام مع الجهاز الفني بقيادة المدرب ماتياس يايسلة.

أكدت مصادر مقربة من اللاعب السعودي انه يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق بالميركاتو الشتوي المقبل بسبب غيابه المستمر عن اللعب في صفوف الفريق الأول في الموسم الحالي.

وطلب ماتياس يايسلة من الجهاز الإداري ابعاد اللاعب وخروجه من القائمة لتسويقه في الشتاء المقبل بعدما أكد عدم الحاجة له في المرحلة المقبلة.

حقيقة طلب هيثم عسيري الرحيل عن الأهلي

أكد الناقد الرياضي السعودي حسن عبدالقادر من خلال أحد البرامج السعودية أن هيثم عسيري لم يطلب الرحيل عن النادي كما قيل في الفترة الماضية ولم يحدث بينه وبين ماتياس يايسلة أي أزمات.

أضاف أن اللاعب طلب من الجهاز الإداري الحصول على إجازة زواج لمدة أربعة أو خمسة أيام ثم يعود للمران الجماعي بعدها.

جدير بالذكر ان اللاعب الأولمبي تعرض لإصابة في الأيام الماضية بكدمة تسببت في خروجه من قائمة المنتخب السعودي تحت 23 عام، والتي تشارك في البطولة الدولية الودية.