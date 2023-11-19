«أى فاينانس» تخطط للاستحواذ على شركة مدفوعات رقمية لتعزيز حصتها السوقية

1.15 مليار جنيه أرباحًا فى 9 أشهر

تخطط شركة أى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية خلال الفترة القادمة لخطة استثمارية مستقبلية طموحة وهادفة.. تتمثل هذه الاستراتيجية فى الاستحواذ على حصة فى شركة مدفوعات واعدة بهدف الحصول على حصة سوقية من سوق المدفوعات غير الحكومية تتناسب وحجم وقيمة الشركة.

قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إن الشركة تستهدف عددًا من الاستحواذات الأخرى، لكن لا تزال تحت الدراسة.

أضاف «سرحان» أن سوق المدفوعات غير الحكومية يشهد نموًا كبيرًا، حيث يتوقع وصوله قريبًا إلى تريليون جنيه، لذا تسعى الشركة التواجد بقوة، وبهذا الشكل تسعى الشركة لتعزيز ريادتها فى سوق المدفوعات، وتحقيق قيمة مضافة فى سوق المدفوعات الحكومية، كونها الشركة المسئولة حصريًا عن ميكنة وإدارة كافة المدفوعات والمتحصلات الحكومية فى مصر.

كما أشار «ابراهيم» إلى أن الشركة حصلت على ترخيص بدء العمل فى المملكة العربية السعودية وتستعد الشركة لبدء الخطة الاستثمارية فى المملكة خلال شهر بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة وشركاته، ومتوقع أن يساعد ذلك ليس فقط فى بدء العمل بالسعودية ولكن العديد من أسواق المنطقة.

عززت الشركة من أدائها القوى لتعبر أرباحها للمرة الأولى حاجز مليار جنيه لتسجل 1.150 مليار جنيه تقريبا خلال 9 أشهر وهو أكثر مما توقعه محللو بنوك الاستثمار للعام بأكمله، مع الحفاظ على هوامش ربحية مرتفعة بصورة مستدامة.