روي رانا يكشف أسباب رحيله عن منتخب السلة ويشيد بهذا الثنائي

علق روي رانا المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة السلة عن عدم تفرغه لتدريب الفراعنة في ظل توليه مهمة تدريب فريق كيوتو هاناريز الياباني.

وقال روي رانا في تصريحات تليفزيونية "حاولت ان اجعل كل الناس في مصر ان يفهموا اننا في وقت مختلف في كرة السلة حاليا".

وتابع "العديد حول العالم يدربون منتخبات وأندية في وقت واحد، هذا يحدث في اسبانيا واستراليا وغيرها من الدول".

وأضاف "لست متاكدا ان البطولة العربيه هي السبب وان مشاركتي من عدمها كان حاسما في قرار استمراري، ولكن إذا قالوا هم ان هذا هو السبب فهو كذلك".

وواصل "كان واضحا للغاية انني لا استطيع ان اكون مدربا للمنتخب المصري وانا مع فريقي في نفس التوقيت، لا يمكنني التواجد في مكانين في نفس اللحظة، كان هذا يحدث من قبل ولكن الموقف تغير من جانب الاتحاد ولا أعلم لماذا".

وعن خليفته في منصب المدير الفني لمنتخب مصر، قال روي "انا متاكد أنني كنت أملك مدربين مصريين مساعدين قادرين على تولي المهمة من بعدي وهم وائل بدر ومحمد سليم، انا لا اعرف باقي المدربين المصريين ولكن مصر لديها بالتأكيد العديد من المدربين المصريين الأكفاء واعتقد ان الاتحاد قادر على اتخاذ القرار السليم".