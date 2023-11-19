ألمانيا تخسر من تركيا بثلاثية وديا

خسر منتخب ألمانيا أمام نظيره التركي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت وديا خلال فترة التوقف الدولية.

افتتح منتخب ألمانيا التسجيل في الدقيقة الخامسة عن طريق كاي هافيرتز وقلب المنتخب التركي تأهره لتقدم بثنائية في الدقيقتين 38 و45+2 بتوقيع فيردي كاديوجلو وكينان يلديز.

وعادل منتخب ألمانيا النتيجة مع بداية الشوط الثاني بهدف سجله نيكلاس فولكروج، قبل أن يتقدم منتخب تركيا بهدف ثالث عن طريق يوسف ساري في الدقيقة 71.

وجاء تشكيل منتخب ألمانيا كالتالي: حراسة المرمى: كيفن رتاب/ الدفاع: جوناثان تاه، أنطونيو روديجر وبينجامين هينريكس/ الوسط: جوشوا كيميتش، إلكاي جوندوجان وفلوريان فيرتز/ الهجوم: كاي هافيرتز، نيكلاس فولكروج وليروي ساني.

ويستضيف منتخب ألمانيا بطولة أمم أوروبا 2024 في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024 وتأهلت ألمانيا إلى دور المجموعات باعتبارها الدولة المضيفة.