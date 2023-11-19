مسابقة رسم للطلائع بمركز شباب دهب

نفذ مركز شباب دهب مسابقة رسم للطلائع ، ضمن خطة نشاط المركز ، و عملا بمبادرة الرياضه مش بس كره .

حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية .

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