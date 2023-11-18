عمرو سلامة يهدي "شماريخ" لروح مصطفي درويش

نشر المؤلف والمخرج عمرو سلامة بوستر فيلم "شماريخ" ،بطولة آسر ياسين وأمينة خليل،والمقرر عرضه يوم 14ديسمبر المقبل.

عمرو سلامة

وشارك سلامة صورة البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " وأهدى الفيلم لروح مصطفي درويش ،وعلق قائلاً:"قد إيه وقت صعب تعلن عن نزول فيلمك وتحاول تروجله في ظروف زي دي ،كما حددت هذه المواعيد سلفا من قبل الأحداث ،فيلم شماريخ سيتاح في السينمات المصرية من 14ديسمبر،وعرضه العالمي الأول 1ديسمبر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

بوست عمرو سلامة

واستكمل حديثه قائلاً:" أول معالجة للفيلم كانت سنة2005 وأول نسخة من الفيلم كتبتها سنة 2008 ،واشتغلنا على تحضيره،وتطوير السيناريو من سنة ونص يعني عمر،وأخيراً هيخرج للنور".

واختتم حديثه قائلاً:" لا ننسي ذكري حبيبنا الفنان الراحل مصطفي درويش،أحد أبطال الفيلم اللي صعقنا خبر وفاته بين أيام التصوير،وكلنا بنهديله الفيلم".

فيلم شماريخ يشارك في البطولة كل من آسر ياسين ،أمينة خليل،خالد الصاوي، أدم الشرقاوي، مصطفي درويش وسالي حماد،كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف وأبرزهم هدي المفتي ،محمد ثروت،العمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

مصطفى درويش

ويشار إلى أن فيلم شماريخ، تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، من بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، أمينة خليل، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف.

ويكر أن آخر أعمال الفنان مصطفي درويش هما، 3 أعمال فنية جديدة ، فيلمين ومسلسل، حيث شارك مصطفى درويش فى مسلسل يحمل اسم "حرب نفسية"، المكون من 15 حلقة والذى يقدم فيه دور البطولة أمام الفنانة أروى جودة، وجسد فى العمل شخصية رئيس مباحث يدعى الرائد حسن حمدى ومتزوج من أروى جودة، ومقرر عرض العمل قريباً ليكون آخر أدواره عن شاشة التليفزيون.

مصطفى درويش

مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور الأحداث سايكو دراما، حيث تبدأ الحلقات بحادثة ما، تجعل أبطال العمل يروون ماضيهم في إطار الفلاش باك، ومن ثم تتوالى الأحداث.

فيلم 5 جولات

وكان "درويش" انتهى أيضا قبل وفاته من تصوير فيلم "5 جولات" المقرر عرضه قريبا في السينمات المختلفة، وهو من بطولة آدم الشرقاوى، نور النبوى، ماجد المصرى، داليا شوقى، عايدة الأيوبى ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج مازن أشرف.

كما يذكر أن رحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش، مطلع شهر مايو الجاري، عن عمر ناهز 43 عاما، بعد ساعات قليلة من تفاعله مع جمهوره عبر حسابه على “فيس بوك”، معلنا عدم قدرتة على النوم، ليصاب بسكتة قلبية أدت إلى وفاته.

مصطفى درويش

وكان كشف أمير زاهر، مدير أعمال مصطفى درويش، عن تفاصيل مخفية في حياة الفنان الذي رحل عن عالمنا يوم 1 مايو الجاري، عن عمر ناهز الـ42 عامًا، إثر توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، وتسبب في حالة من الصدمة لجماهيره ومحبيه، وخيم الحزن على الوسط الفني، ولم يكن أحد متوقع أن يرحل بطل مسلسل "100 وش" عن عالمنا خصوصًا أنه كان يتمتع بصحة جيدة وحياة عملية ناجحة.