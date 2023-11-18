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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عامر حسين يشيد بمنتخب الناشئات قبل مواجهة الكونغو برازافيل

عامر حسين
عامر حسين

أشاد عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بمنتخب الناشئات للكرة النسائية الذي يستعد لمواجهة الكونغو برازافيل، في إياب الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.

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وأكد حسين في تصريحات صحفية، أن هناك حالة من الالتزام التام والجدية تسيطر على اللاعبات في المعسكر المغلق الذي أقيم بالإسكندرية.

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجهاز الفني للمنتخب المصري للناشئات بقيادة محمد كمال، يبذل قصارى جهده من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق الفوز على منتخب الكونغو برازافيل.

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ويلتقي منتخب مصر أمام منتخب الكونغو برازافيل غدا الأحد، في الخامسة مساء على استاد الإسكندرية. 

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بينهما في الكونغو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وحرص الأستاذ عامر حسين، والدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على ملف الكرة النسائية على حضور المران الأخير لمنتخب الناشئات.

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