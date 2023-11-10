الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عضوية مزدوجة تفجر الجدل حول دور عامر حسين

عامر حسين
عامر حسين

أثار جمع عامر حسين بين عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة وإدارة مسابقات رابطة الأندية.

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وقال مصدر قانوني إن هذا الأمر يحتاج لمراجعة من رابطة الأندية لأنه مخالف لقوانين ولوائح الرابطة التي يجب أن يتم إنشاء لجان داخلية بها بعيداً عن اتحاد الكرة ومسؤولي أندية الدوري.
وواجه عامر حسين انتقادات حادة من جانب بعض المدربين والإعلاميين بسبب بعض المشاكل التنظيمية بإدارة الدوري.

على جانب أخر أكد عامر حسين  أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يفكر بشكل جيد، ويستمع جيدًا لأعضاء الجهاز المعاون ويتخذ قراراته بعد دراسة جيدة، وهو يفكر جيدًا قبل اتخاذ أي قرار، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي هو صاحب الرأي الأول والأخير، واتحاد الكرة لا يتدخل مطلقا في عمله.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر شاشة قناة etc: "فيتوريا شخص متزن ومستمع جيد وقراراته سليمة، وهو يعمل جيدًا للمستقبل وعقده مستمر لسنوات، وأعضاء اتحاد الكرة لا يعرفون أي شئ عن قراراته واختياراته، ولم يتدخل معه أحد في اختياره لـ فتوح ومحمد صبحي ثنائي فريق الزمالك".

 

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