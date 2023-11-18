غدًا .. أولي جلسات محاكمة 12 شخصا في قضية حفل المنصورية 

تعقد محكمة الجيزة ، غدا الأحد ، أولى جلسات محاكمة 12 شخصا في قضية حفل المنصورية ، في اتهامهم بالتعدي على مرتادي الحفلة.

كانت بداية أزمة حفل المنصورية ، بتداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" تضمنت الادعاء بتعرض الموجودين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش تحت عنوان “حفل المنصورية” للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة.

وفي وقت مسبق ، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها وأجرت تحرياتها واستمعت لعدد من أهالي المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا الكائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا التوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.

وفي يوم الواقعة نظم مالك الفيلا حفلا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقام عدد من أهالي عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادي الحفل أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين

كشفت التحقيقات في قضية حفل المنصورية المقيدة برقم 14482 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة أن الحفلة تم تنظيمها بصورة عشوائية من قبل إحدى الشركات الخاصة بدون إبلاغ السلطات الأمنية، وقد أدى هذا الإهمال إلى حدوث فوضى واضطراب في نهاية الحفل.

وقد وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين أحمد.ف، سعيد ف، محمد ع، إسلام س، ياسر س، محمد.ع، مسعد.ع، أشرف.ع، عطية.أ، أنور.ع، محمد.ف، اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد حاضري الحفل محل الواقعة، ومن بينهم إناث، حال حملهم أدوات اعتداء، وكذا إحرازهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني.

وخلال التحقيقات أنكر المتهمون تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد حاضري الحفل، وباقي التهم المنسوبة إليهم.

وأشارت التحقيقات إلى أنه لا يوجد شخص متضرر من الحفل، أو ظهور مجني عليه يتهمون المتهمين باستخدام القوة والعنف والبلطجة عليهم، علاوةً على عدم ضبط أي أسلحة أو أدوات حوزة المتهمين حال ضبطهم.

وأضافت التحقيقات أن الفيديوهات المضبوطة جاءت جميعها لأشخاص مُجهلة لم تسفر التحقيقات عن كونها تخص أي من المتهمين عدا المتهم محمد.ع، الذي شهد مجري التحريات أنه الشخص الظاهر بأحد تلك المقاطع، وبمواجهة المتهم محمد.ع بما شهد به مجري التحريات من ظهوره بمقطع فيديو يحمل الشوم، والتعدي على سيارة يخرج من مستقليها أصوات صراخ أنكر.

حبس 4 أشخاص بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي فى الشرقية

كما قررت النيابة العامة ، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فى الشرقية.

كان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية تمكن من ضبط (3 سائقين – تاجر ملابس - مقيمينبالشرقية) وبحوزتهم(مبالغ مالية"عملات أجنبية- محلية") وأمرت النيابة العامة.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.