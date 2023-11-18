عاجل
عبدالسند يمامة: أنا ضد الدروس الخصوصية ويجب عدم التدخل السياسي بالتعليم (فيديو) مصري يجبر طائرة قادمة من فرنسا بالهبوط بإيطاليا بسبب ورقة بها كلمتين وكيل فولكس فاجن يطرح موديلات 2024 من سيارات "جولف" و"تيجوان" و"تي روك" عبدالسند يمامة: تشكيل الحكومة سيكون له صبغة حزبية والاصلاح يحتاج مجموعة اقتصادية
السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عبدالسند يمامة: نحتاج لإعادة النظر في اختصاصات رئيس الجمهورية بالدستور

د. عبدالسند يمامة
د. عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن مصر في حاجة لتعديلات دستورية على الدستور الحالي، مشددًا على أن دستور عام 2014 تأثر بمواد دستور 2012 الذي وضعه الإخوان، منوهًا بأنه شارك في وضع دستور 2012.

 

وأشار "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، إلى أن كافة الدساتير المصرية تأخذ بفكرة النظام الرئاسي، موضحًا أنه فوجئ في دستور 2012 أنه "قلب الكفة" للوزارة وليس النظام الرئاسي، مشددًا على أن هذا كان اتجاه من الإخوان.

 

وأوضح أننا نحتاج إعادة النظر في اختصاصات رئيس الجمهورية في الدستور الحالي، مؤكدًا أن نحتاج لإعادة التوازن لرئيس الجمهورية، مشددًا على أن رئيس الجمهورية له مقام واختصاصات منفردة والشعب هو من ينتخبه، ويحتاج لاختصاصات كثيرة.

 

مواد متعلقة

عبدالسند يمامة: المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية من أجل إنقاذ مصر

الدكتور عبدالسند يمامة: أنا صاحب مبادرة الترشح لانتخابات الرئاسة بإجماع من حزب الوفد

د. عبدالسند يمامة: "الإصلاح السياسي هو وجه ثانٍ ومقدمة للإصلاح الاقتصادي"

مستشار الرئيس الفلسطيني: المذابح وحرب الإبادة مستمرة في غزة

نصر سالم: الكلام منتهي من وجهة مصر "لا تهجير للفلسطينيين"

أشرف سنجر: مصر تبذل جهودها لمنع كارثة عن الشرق الأوسط

نزوح الفلسطينيين من شمال غزة إلى الجنوب (صور)

مدبولي: "المستثمرون يأتون لإنشاء مراكز إقليمية تغطي الشرق الأوسط"
الجريدة الورقية