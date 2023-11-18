عبدالسند يمامة: نحتاج لإعادة النظر في اختصاصات رئيس الجمهورية بالدستور

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن مصر في حاجة لتعديلات دستورية على الدستور الحالي، مشددًا على أن دستور عام 2014 تأثر بمواد دستور 2012 الذي وضعه الإخوان، منوهًا بأنه شارك في وضع دستور 2012.

وأشار "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، إلى أن كافة الدساتير المصرية تأخذ بفكرة النظام الرئاسي، موضحًا أنه فوجئ في دستور 2012 أنه "قلب الكفة" للوزارة وليس النظام الرئاسي، مشددًا على أن هذا كان اتجاه من الإخوان.

وأوضح أننا نحتاج إعادة النظر في اختصاصات رئيس الجمهورية في الدستور الحالي، مؤكدًا أن نحتاج لإعادة التوازن لرئيس الجمهورية، مشددًا على أن رئيس الجمهورية له مقام واختصاصات منفردة والشعب هو من ينتخبه، ويحتاج لاختصاصات كثيرة.