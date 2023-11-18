بدون فوائد.. إزاي تحصل على قرض المقبلين على الزواج من بنك ناصر

يواجه العديد من الشباب المقبلين على الزواج خلال هذه الأيام في ظل ارتفاع الأسعار التي تشهدها أسواق الموبيليا والمستلزمات المنزلية وغيرها لذلك تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمقبلين على الزواج قرض الزواج بدون فوائد لتسهيل تكاليف الزواج وجهاز العروسة من خلال نافذة بنك ناصر الاجتماعي.

هناك بعض الخطوات التي يجب أن يقوم بها الشخص الذي يريد قرض الزواج من بنك ناصر الاجتماعي 2023 وهي كالتالي:

تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الزواج لأقرب فرع لـ بنك ناصر. يتم مراجعــة الأوراق من قبل الفــرع للتأكــــد من صحتهـا لاعطاء قرض الزواج. بعد التاكد من صحة الاوراق يتـم صرف قرض الزواج بدون فوائد بعدها.

ما الاوراق المطلوبة لقرض الزواج من بنك ناصر الاجتماعي

صورة بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية مفردات مــــــرتب . إيصال غاز كهــــــــرباء أو تليفون حـــــديث . (2) صورة بطاقـــــــــــة . الـــرقم التأمينــــــــــي مطبــــــــوع . قسيمه الزواج.

شروط قرض الزواج من بنك ناصر الاجتماعي