عبدالسند يمامة: "وجود 104 أحزاب في مصر مشهد عبثي ويجب إصلاحه" (فيديو)

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، أنه يجب إصلاح الأحزاب في مصر من الداخل، موضحًّا أن وجود 104 أحزاب يعتبر مشهدًا عبثيًّا.

قال خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي"، اليوم السبت، المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه لم يكن على دراية بجميع الأحزاب، لافتًا إلى أن التجارب الحزبية في العالم الديمقراطي تربط بين وجود حزب على الساحة السياسية وعدد المقاعد في البرلمان، مضيفًا أنه واجب على الدولة دعم الأحزاب.

الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية:

أشار عبدالسند يمامة، إلى أنه ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد التواصل مع أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد لعرض فكرة وضرورة مشاركة الحزب في الانتخابات باعتباره الحزب الأقدم وأن لا يفوته هذا الاستحقاق وهو مهم للحزب ومهم للدولة.

أوضح أنه طرح فكرة الترشح وكان هناك إجماع من الهيئة العليا على خوض الانتخابات وترشحي، مشددًا على أنه تم إصدار كشف وتم التوقيع عليه وحصل على صوت كل من حضر بنسبة 90% من أعضاء الهيئة وحصل على موافقة بإجماع حزب الوفد.