نتنياهو ينفي التوصل لصفقة بشأن الأسرى ويتعهد بمواصلة الحرب

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أنه لم يتم التوصل حتى الآن لأي صفقة بشأن الأسرى، نافيًا ما وصفه "بالتقارير المغلوطة" التي تحدثت عن اقتراب التوصل إلى صفقة لتحرير بعض المحتجزين.

أشار نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، إلى مسيرة عائلات المخطوفين، وقال "رأيت المسيرة وأقول لهم إنني أسير معكم، وحتى اللحظة ليست هناك صفقة".

أكد أنه حتى الآن لا توجد صفقة خاصة بالأسرى المحتجزين لدى حماس، وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) السبت أن نتنياهو أبلغ عائلات محتجزين إسرائيليين في غزة أنه "لا صحة لما يتردد عن وجود صفقة" قريبة للإفراج عن ذويهم، وأكد أنه سوف يُعلم الإسرائيليين في حالة التوصل إلى شيء ما.

قال نتنياهو: “إن الولايات المتحدة والعالم يمارسون ضغوطًا كبيرةً على حكومته”، وعبر عن امتنانه: "للدعم الأمريكي"، وأوضح أن الولايات المتحدة ترسل شحنات لا غنى عنها من الأسلحة، وتابع قائلًا: “إن من المهم تقديم مساعدات إنسانية إلى غزة كي تستمر الحرب ضد حماس وبدونها سيتقلص الدعم الدولي للعملية العسكرية الإسرائيلية”.

أضاف: "الكل طلبوا منا عدم الدخول إلى قطاع غزة، ومدينة غزة، حذرونا ألا ندخل مجمع الشفاء، لكننا لم نوافق، وطلبوا وقف إطلاق النار ورفضنا".

أشار نتنياهو إلى أنهم وافقوا على وقف إطلاق نار مؤقت مقابل إعادة المحتجزين، معقبًا: "نواصل الحرب حتى تحقيق الانتصار والقضاء على حماس وإعادة المحتجزين إلى الوطن".

نفى إمكانية تحقيق انتصار عسكري دون دعم سياسي من القادة والشعب، مضيفًا: "سنواصل الحرب وسط ضغوط ومعارضة كبيرة".

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