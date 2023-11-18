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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الإمارات تستنكر الهجمات اللاإنسانية على المدارس والمستشفيات بغزة

غزة
غزة

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا ومدرسة تل الزعتر، وأعربت عن استنكارها الشديد لتلك الهجمات اللاإنسانية التي يشنها الاحتلال على المدارس والمستشفيات في قطاع غزة.

 

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الإمارات: الحرب في غزة تمثل انتكاسة خطيرة

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وزيرا خارجية الإمارات وهولندا يبحثان هاتفيا تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية بغزة

 قال بيان لوزارة الخارجية الإماراتية: "أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا ومدرسة تل الزعتر والهجمات اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل على المدارس والمستشفيات في قطاع غزة، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المؤسسات والأعيان المدنية في القطاع".

 شددت الوزارة على أن "الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير الحماية الكاملة للمؤسسات والأعيان المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق".
 

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