الشباب والرياضة بشمال سيناء تواصل فعاليات البرنامج الكشفي لتنمية المهارات

واصلت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة، فعاليات البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية في المراكز على المستوى المحلي الذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 15 نوفمبر حتى 15 يناير 2024 بمشاركة 4 مراكز شباب على مستوى المحافظة,بعدد 200 طليع وطليعه .

نفذ مركز شباب ضاحية السلام تدريب فريقي الاشبال والزهرات في المجال الديني والصيحات الكشفية والربطه الوترية وحضور مشرفه النشاط الكشفي لمتابعة البرنامج الكشفي وطرح اسأله عليهم ,تدريب القائده هدي علوي والقائد خالد شوقي .

كما نفذ مركز شباب مدينة العريش ولقاء مع الاب الروحي إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة وتحاور معهم واظهر موهبتهم وكان التدريب شرح حقيبه الاسعافات الاوليه واعلام السيمافور تدريب القائد عبد اللطيف صوان والقائد محمود حجاب.

كما نفذ مركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش وكان التدريب على الحبال وانواع الحبال والربطات وعمل الدوره المربعه تدريب القائد خالد حجاب تدريب الفرق الكشفية كشافة ومرشدات وزهرات واشبال, بحضور بشري احمد مسؤولة النشاط الكشفي