الحبس لمدة عامين لـ10 أشخاص من عائلة واحدة لهذا السبب

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، 10 أشخاص من عائلة واحدة، بالحبس عامين، لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف، بقرية العزيزية في مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وتضمن الحكم وضع المتهمين تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة العقوبة.

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 17838 لسنة 2023 جنايات مركز البدرشين، للمتهمين 3 أشقاء ووالدهم ونجل أحدهما و5 من أبناء عمومتهم، يعملون بوظائف مختلفة وتبلغ أعمارهم ما بين 17 عامًا وحتى 73 عامًا، في يوم 25 يونيو الماضي، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وسط المارة من أهالي وقاطنی محل تواجدهما بقرية العزيزية في مركز البدرشين، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السيطرة عليهم وتعريض حياتهم للخطر.

تابعت التحقيقات أن المتهمين جميعًا حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش - وبندقية خرطوش، وذخائر مما تستخدم عليهما بغير ترخيص واستخدموه في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.

أضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا أيضًا أسلحة بيضاء "سنجة وشومة"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.