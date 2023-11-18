منتخب مصر يختتم تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراة سيراليون

يختتم منتخب مصر تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراة سيراليون في المباراة المرتقبة على ستاد مجمع صامويل كانيون دو الرياضي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولي في التصفيات المؤهلة بكأس العالم 2026.

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خاض لاعبي منتخب مصر تدريبات بدنية على استاد مجمع صامويل كانيون دو الرياضي لرفع المعدل البدني قبل لقاء سيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم .

ومنح البرتغالي بعض التعليمات الفنية لاعبي المنتخب المصري وطالبهم بالفوز على سيراليون لا بتعاد عن الصدارة والتأهل لكأس العالم مبكرا .

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة سيراليون

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وأحمد سامي ومحمد حمدي.

خط الوسط: محمود حمادة ومحمد النني وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

قائمة منتخب مصر لمباراة سيراليون

حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

الدفاع: محمد هانى، عمر كمال عبدالواحد، وعلي جبر، ومحمد عبد المنعم، وأحمد سامي، ورامي ربيعة، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية، ومحمد النني، وأحمد سيد زيزو، ومحمود حمادة، وحمدي فتحي، ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي، ومحمود حسن تريزيجيه، وعمر مرموش.

الهجوم: مصطفى محمد، ومحمد شريف.

موعد مباراة منتخب مصر و سيراليون

تبدأ مباراة منتخب مصر و سيراليون في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة الدولي ، و7 مساء بتوقيت مكة المكرمة ، و8 مساء بتوقيت الإمارات