الرابطة الطبية الأوروبية: مستشفيات غزة كارثة صحية وإنسانية كبيرة

أدان فواد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية و نقابة الأطباء من أصل أجنبي في ايطاليا، ما يحدث في مستشفيات غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وعدم ايطال المساعدات الطبية والإنسانية لهم على مدام اكتر من شهر.

كما قدم “ عودة” في بيان له، الشكر لأكثر من 1000طبيب و عامل في مجال الصحة عربي ومن اصل أجنبي لجوابهم على نداء الرابطة الطبية لدعم المستشفيات الفلسطينية، واستعدادهم لدعم الجيش الابيض الفلسطيني و المستشفيات الفلسطينية في غزة و الضفة الغربية.

وكان قد نشر فواد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية و نقابة الأطباء من أصل أجنبي في ايطاليا و محاضر في الجامعات الإيطالية، طوال الفترة الماضية نداء الى العديد من التلفزيونات و الاذاعات و الصحف العربية و الإيطالية و الأجنبية في 120 دولة، لإنقاذ وضع المستشفيات في غزة.



وأكد فؤاد عودة، أن ما يحدث في مستشفيات غزة كارثة صحية و إنسانية كبيرة ، حيث توفي أكثر من 12.300 في غزة و 212 في الضفة الغربية، وتوقف عن العمل 26 مستشفى من 35 و 52 عيادة من72 .

وأضاف، أن هناك أكثر من 215 توفي من الكوادر الطبية و 215 جريح، مناديا مرة أخرى الحكومات الأوروبية و الأجنبية لبعث مساعدات طبية و صحية باسرع ممكن، وإيجاد حلول فورية لإنقاذ غزة .

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