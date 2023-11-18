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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

الرابطة الطبية الأوروبية: مستشفيات غزة كارثة صحية وإنسانية كبيرة

البروفيسور فؤاد عودة
البروفيسور فؤاد عودة

أدان فواد عودة،  رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية و نقابة الأطباء من أصل أجنبي في ايطاليا، ما يحدث في مستشفيات غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وعدم ايطال المساعدات الطبية والإنسانية لهم على مدام اكتر من شهر.

 

كما قدم “ عودة” في بيان له، الشكر لأكثر من 1000طبيب و عامل في مجال الصحة عربي ومن اصل أجنبي لجوابهم على نداء الرابطة الطبية لدعم المستشفيات الفلسطينية، واستعدادهم  لدعم الجيش الابيض الفلسطيني و المستشفيات الفلسطينية في غزة و الضفة الغربية. 

 

وكان قد نشر فواد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية و نقابة الأطباء من أصل أجنبي في ايطاليا و محاضر في الجامعات الإيطالية، طوال الفترة الماضية نداء الى العديد من التلفزيونات و الاذاعات و الصحف العربية و الإيطالية و الأجنبية في 120 دولة، لإنقاذ وضع المستشفيات في غزة.


وأكد فؤاد عودة، أن ما يحدث في مستشفيات غزة كارثة صحية و إنسانية كبيرة ، حيث توفي أكثر من 12.300 في غزة و 212 في الضفة الغربية، وتوقف عن العمل 26 مستشفى من 35 و  52 عيادة من72 .

 

وأضاف، أن هناك أكثر من 215 توفي من الكوادر الطبية و 215 جريح، مناديا مرة أخرى الحكومات الأوروبية و الأجنبية لبعث مساعدات طبية و صحية باسرع ممكن، وإيجاد حلول فورية لإنقاذ غزة .

 

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